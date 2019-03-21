Агент – о возможном трансфере Швеца в "Зенит": "Ахмат" не договорился с питерским клубом по сумме трансфера"

Футбольный агент Вадим Шаблий в эфире "СЭ" рассказао об отношениях с футболистом "Ахмата" Антоном Швецом.

– За Антона я могу сказать, что удивлен его поведением. Я вам расскажу всю историю. Месяц назад нам предлагали, потому что у Антона не идет карьера в Испании. Когда мы получили, никаких документов не было.

"Амкар" от него отказался. Все, кто можно, отказались. "Анжи" отказался. Я просил взять его три недели, но они отказались. Олег Георгиевич принял "Ахмат", у меня с ним дружеские отношения. У нас не рабочие отношения, а дружеские. Мы знакомы около восьми лет.

Любой клуб может подтвердить, что я бесплатно давал ему игроков. "Ахмат" может это подтвердить. Мы его привезли в Австрию на сборы. Мы оплатили ему перелет, мы были на сборах. Все шло тяжело, потому что Кононов хотел другого игрока.

Шел просмотр, на третий день Кононов сказал, что это хороший игрок. Нам предложили контракт, который был в четыре раза крупнее испанского. Антон был рад. Я веду свой бизнес чисто. Мы начали его подписывать. Оказалось, что Швец подписал контракт с испанским агентом. Он нас в самом начале работы нас подвел. Попал в "Ахмат", начал прогрессировать. Видимо, очень зазвездился. Мы принесли вариант с топ-клубом.

Он переговорил с "Зенитом", его все устраивало. "Ахмат" не договорился с питерским клубом по сумме трансфера.

Я не могу вам в цифрах обсуждать, у него все время зарплата росла. Мы все время вели переговоры со "Спартаком" летом, с "Зенитом" зимой. Мы не устанавливаем трансферные суммы. Мы можем только выбивать условия для игрока.

Я не знаю информации о том, сколько запросил "Ахмат". Там разговаривали президенты. И у Антона, и у нас суперотношения с клубом. По Антону по каким-то причинам они не договорились. Швец возлагает всю вину на нас. Он говорил, что мы суперагенты, а теперь меняет свои слова.