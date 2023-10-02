Агент Новиков объяснил успех тренера Деограсии в «Оренбурге»
Футбольный функционер и агент Сергей Новиков, работающий в Белоруссии, порассуждал о победе «Оренбурга» над «Зенитом» (3:1) в матче 10-го тура чемпионата России, перспективах Марцела Лички в «Динамо» и назвал белорусского специалиста, который мог бы заинтересовать клубы РПЛ.
— В этом туре «Оренбург» сенсационно обыграл «Зенит». Ожидали такого успеха от тренера Давида Деограсии, который несколько лет работал главным тренером академии брестского «Динамо»?
— Давида знаем очень давно. Приглашали его в академию «Динамо-Брест», согласовывали его кандидатуру. Он проявил себя в Белоруссии большим профессионалом, очень правильно выстроил работу. Считаю, за всю современную историю белорусского футбола он сделал лучшую академию. Думаю, поэтому его и пригласили в «Оренбург» на аналогичную позицию. Руководство российского клуба было довольно его работой в академии, однако, честно говоря, назначение испанца на должность главного тренера первой команды стало для меня сюрпризом. Все-таки ранее он никогда не возглавлял основные составы. Результат матча с «Зенитом» — большой сюрприз. При этом я очень рад и за Давида, и за «Оренбург», который явно угадал с тренером.
— Какие у Деограсии тренерские перспективы?
— У него большой опыт работы с молодежью. Сейчас он показывает, что готов успешно тренировать и взрослых, состоявшихся футболистов. Не удивлюсь, если в будущем он сделает шаг вперед. Главное, чтобы руководители клубов ему доверяли.
— В Белоруссии сейчас есть специалисты, на которых клубам РПЛ стоило бы обратить свое внимание?
— Безусловно. В первую очередь, нужно сказать об Алексее Баге. Молодой, интересный специалист. Он тренирует «Шахтер». Попал в очень сложную ситуацию в этом году из-за санкций, наложенных на солигорский клуб. Однако достойно выходит из положения. Сумел сохранить костяк, атмосфера в коллективе поддерживается на хорошем уровне благодаря ему. Команда играет в интересный футбол.
— Что скажете о работе Марцела Лички в московском «Динамо»?
— Думаю, Марцел понимал, куда он идет. «Динамо» — не самый простой проект. Клуб с традициями, с богатой историей, с авторитетными болельщиками, которые заждались трофеев. Пока, наверное, еще не все получается. Но команда показывает яркий футбол. Много новичков, которым надо сыграться. Считаю, после зимних сборов увидим совсем другое «Динамо».
— В «Сочи» играет ваш футболист — бразильский атакующий полузащитник Мигел. Южане опустились на последнее место...
— Надеюсь, что «Сочи» выправит ситуацию. Но мне все-таки кажется, что для положительного результата клубу надо обновить тренерский штаб. При всем уважении к нынешним специалистам, я считаю, что команде нужен более опытный главный тренер, со своей методикой. Причем иностранец.
Давид Деограсия возглавил «Оренбург» 22 августа после отставки Иржи Ярошика. Под его руководством команда провела 7 матчей во всех турнирах, одержала 5 побед, 1 раз сыграла вничью и потерпела 1 поражение.
Оренбуржцы занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ с 11 очками в 10 матчах.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|10
|7
|3
|0
|16-3
|24
|
2
|Кр. Советов
|10
|6
|3
|1
|25-12
|21
|
3
|Локомотив
|10
|5
|3
|2
|16-14
|18
|
4
|Зенит
|10
|5
|2
|3
|20-11
|17
|
5
|Спартак
|10
|5
|1
|4
|14-16
|16
|
6
|ЦСКА
|10
|4
|4
|2
|20-15
|16
|
7
|Динамо
|10
|4
|4
|2
|17-15
|16
|
8
|Урал
|10
|4
|3
|3
|10-12
|15
|
9
|Пари НН
|10
|4
|2
|4
|9-9
|14
|
10
|Ахмат
|10
|3
|3
|4
|12-11
|12
|
11
|Оренбург
|10
|3
|2
|5
|13-17
|11
|
12
|Ростов
|10
|2
|4
|4
|15-21
|10
|
13
|Рубин
|10
|2
|3
|5
|10-20
|9
|
14
|Факел
|10
|2
|2
|6
|7-14
|8
|
15
|Балтика
|10
|2
|1
|7
|9-16
|7
|
16
|Сочи
|10
|2
|0
|8
|9-16
|6
|7.10
|12:00
|
Урал – Локомотив
|- : -
|7.10
|14:00
|
Сочи – Зенит
|- : -
|7.10
|16:30
|
Балтика – Оренбург
|- : -
|7.10
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|8.10
|14:00
|
Пари НН – Кр. Советов
|- : -
|8.10
|16:30
|
Динамо – Факел
|- : -
|8.10
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|8.10
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|8
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|6
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|5
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|7
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|8
|1
|2
|
|
Александр Солдатенков
Крылья Советов
|9
|1
|1