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Сегодня, 14:34

Агент Новиков объяснил успех тренера Деограсии в «Оренбурге»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Давид Деограсия.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Футбольный функционер и агент Сергей Новиков, работающий в Белоруссии, порассуждал о победе «Оренбурга» над «Зенитом» (3:1) в матче 10-го тура чемпионата России, перспективах Марцела Лички в «Динамо» и назвал белорусского специалиста, который мог бы заинтересовать клубы РПЛ.

— В этом туре «Оренбург» сенсационно обыграл «Зенит». Ожидали такого успеха от тренера Давида Деограсии, который несколько лет работал главным тренером академии брестского «Динамо»?

— Давида знаем очень давно. Приглашали его в академию «Динамо-Брест», согласовывали его кандидатуру. Он проявил себя в Белоруссии большим профессионалом, очень правильно выстроил работу. Считаю, за всю современную историю белорусского футбола он сделал лучшую академию. Думаю, поэтому его и пригласили в «Оренбург» на аналогичную позицию. Руководство российского клуба было довольно его работой в академии, однако, честно говоря, назначение испанца на должность главного тренера первой команды стало для меня сюрпризом. Все-таки ранее он никогда не возглавлял основные составы. Результат матча с «Зенитом» — большой сюрприз. При этом я очень рад и за Давида, и за «Оренбург», который явно угадал с тренером.

— Какие у Деограсии тренерские перспективы?

— У него большой опыт работы с молодежью. Сейчас он показывает, что готов успешно тренировать и взрослых, состоявшихся футболистов. Не удивлюсь, если в будущем он сделает шаг вперед. Главное, чтобы руководители клубов ему доверяли.

— В Белоруссии сейчас есть специалисты, на которых клубам РПЛ стоило бы обратить свое внимание?

— Безусловно. В первую очередь, нужно сказать об Алексее Баге. Молодой, интересный специалист. Он тренирует «Шахтер». Попал в очень сложную ситуацию в этом году из-за санкций, наложенных на солигорский клуб. Однако достойно выходит из положения. Сумел сохранить костяк, атмосфера в коллективе поддерживается на хорошем уровне благодаря ему. Команда играет в интересный футбол.

— Что скажете о работе Марцела Лички в московском «Динамо»?

— Думаю, Марцел понимал, куда он идет. «Динамо» — не самый простой проект. Клуб с традициями, с богатой историей, с авторитетными болельщиками, которые заждались трофеев. Пока, наверное, еще не все получается. Но команда показывает яркий футбол. Много новичков, которым надо сыграться. Считаю, после зимних сборов увидим совсем другое «Динамо».

— В «Сочи» играет ваш футболист — бразильский атакующий полузащитник Мигел. Южане опустились на последнее место...

— Надеюсь, что «Сочи» выправит ситуацию. Но мне все-таки кажется, что для положительного результата клубу надо обновить тренерский штаб. При всем уважении к нынешним специалистам, я считаю, что команде нужен более опытный главный тренер, со своей методикой. Причем иностранец.

Давид Деограсия возглавил «Оренбург» 22 августа после отставки Иржи Ярошика. Под его руководством команда провела 7 матчей во всех турнирах, одержала 5 побед, 1 раз сыграла вничью и потерпела 1 поражение.

Оренбуржцы занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ с 11 очками в 10 матчах.

Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
Давид Деограсия
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1
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2
 Кр. Советов 10 6 3 1 25-12 21
3
 Локомотив 10 5 3 2 16-14 18
4
 Зенит 10 5 2 3 20-11 17
5
 Спартак 10 5 1 4 14-16 16
6
 ЦСКА 10 4 4 2 20-15 16
7
 Динамо 10 4 4 2 17-15 16
8
 Урал 10 4 3 3 10-12 15
9
 Пари НН 10 4 2 4 9-9 14
10
 Ахмат 10 3 3 4 12-11 12
11
 Оренбург 10 3 2 5 13-17 11
12
 Ростов 10 2 4 4 15-21 10
13
 Рубин 10 2 3 5 10-20 9
14
 Факел 10 2 2 6 7-14 8
15
 Балтика 10 2 1 7 9-16 7
16
 Сочи 10 2 0 8 9-16 6
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 - : -
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Сочи – Зенит
 - : -
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Балтика – Оренбург
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