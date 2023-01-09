Агент Николсона рассказал, когда игрок вернется в расположение «Спартака»

Ненад Портега, агент нападающего «Спартака» Шамара Николсона, в разговоре с «СЭ» рассказал, когда футболист вернется из отпуска.

«Шамар вернется в расположение клуба как и все остальные футболисты. Он пройдет медосмотр 11 января», — сказал Портега «СЭ».

Шамар Николсон выступает за «Спартак» с января 2022 года. В сезоне-2022/23 25-летний форвард забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи в 18 матчах за красно-белых. Его контракт с клубом действует до конца июня 2026 года.