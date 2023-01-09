«ДАК 1904» не обращался в «Динамо» по возможному трансферу Сулаквелидзе

Как стало известно «СЭ», в «Динамо» есть информация об интересе «ДАК 1904» к хавбеку Георгию Сулаквелидзе, однако напрямую из словацкого клуба пока никто не обращался.

На данный момент между московской командой и «ДАК 1904» нет переговоров о возможном переходе 21-летнего российского футболиста.

Ранее спортивный директор «ДАК 1904» Ян Ван Дале в разговоре с «СЭ» опроверг новость о заинтересованности в подписании Сулаквелидзе.

В текущем сезоне полузащитник провел один матч за «Динамо» в Кубке России. В составе «Динамо-2» на его счету 8 игр, 2 гола и 2 результативные передачи. Контракт Сулаквелидзе с бело-голубыми истекает летом этого года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 225 тысяч евро.