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Сегодня, 15:48

Кавазашвили верит, что «Спартак» сможет завоевать золотые медали с Абаскалем

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили в разговоре с «СЭ» прокомментировал работу главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.

«Абаскаль — единственный тренер за последние 10 лет в «Спартаке», который сразу же заявил себя с надежной стороны. Его назначение восприняли скептически. Но после того, как он приступил к работе, команда изменилась на глазах! Стали играть в агрессивный и высокотехничный футбол, появился смысл игры, рисунок. Появился атакующий футбол. Это очень важно! Сегодня «Спартак» является единственным претендентом на золотые медали в споре с «Зенитом». Боюсь, чтобы отдых, который у нас был, не испортил настрой в команде. Надеюсь, они в дальнейшем продолжат показывать результат и покажут, что «Спартак» — великая команда. Я верю, что команда завоюет золотые медали», — сказал Кавазашвили «СЭ».

Абаскаль возглавляет «Спартак» с июня 2022 года. Под его руководством красно-белые вышли в верхнюю сетку плей-офф Кубка России и занимают второе место в турнирной таблице чемпионата страны с 36 очками после 17 туров и отстают от лидирующего «Зенита» на 6 очков.

Анзор Кавазашвили
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
4
0
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«Факел» определился с пятью соперниками по товарищеским матчам
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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