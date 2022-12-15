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Сегодня, 18:27

Агент Ненахова опроверг информацию о том, что «Локомотив» предложил его клиента другим клубам

Виталий Косик
Корреспондент
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Футбольный Агент Александр Клюев, представляющий интересы защитника «Локомотива» Максима Ненахова, опроверг информацию о том, что его клиент был предложен другим клубам РПЛ.

«Это неправда», — приводит слова Клюева Sport24.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» предложил клубам РПЛ восемь игроков для возможного обмена или продажи. В их число также входил Ненахов.

В текущем сезоне 24-летний защитник сыграл за «Локомотив» 12 матчей и отдал одну результативную передачу.

«Локомотив» занимает 14-е место в таблице чемпионата России, набрав 13 очков за 17 туров.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-12-15-agent-nenakhova-oproverg-informatsiyu-chto-lokomotiv-predlozhil-yego-kliyenta-drugim-klubam-rpl
Максим Ненахов
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РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
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 - : -
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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Александр Соболев

Александр Соболев

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Спартак

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Эдуард Сперцян

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Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

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 6 1 2
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