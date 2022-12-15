Агент Захаряна: «Трансфер Арсена в «Челси» все еще вероятен»

Агент Захаряна заявил, что его клиент все еще может перейти в «Челси»

Футбольный агент Павел Андреев, представляющий интересы полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна заявил, что трансфер 19-летнего хавбека в «Челси» все еще возможен.

«Сохраняется вероятность трансфера Арсена Захаряна в «Челси», — приводит слова Андреева «РБ Спорт».

1 сентября 2022 года «Динамо» объявило о том, что Захарян не перейдет в «Челси» в летнее трансферное окно.

В текущем сезоне российский полузащитник провел 22 матча за «Динамо» во всех турнирах, забил три гола и отдал шесть результативных передач. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 15 миллионов евро.