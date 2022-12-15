Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:37

Агент Захаряна: «Трансфер Арсена в «Челси» все еще вероятен»

Агент Захаряна заявил, что его клиент все еще может перейти в «Челси»
Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Арсен Захарян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Футбольный агент Павел Андреев, представляющий интересы полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна заявил, что трансфер 19-летнего хавбека в «Челси» все еще возможен.

«Сохраняется вероятность трансфера Арсена Захаряна в «Челси», — приводит слова Андреева «РБ Спорт».

1 сентября 2022 года «Динамо» объявило о том, что Захарян не перейдет в «Челси» в летнее трансферное окно.

В текущем сезоне российский полузащитник провел 22 матча за «Динамо» во всех турнирах, забил три гола и отдал шесть результативных передач. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 15 миллионов евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-zaharyana-sohranyaetsya-veroyatnost-transfera-arsena-v-chelsi/
Арсен Захарян
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Челси
2
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Такого снайпера не будет еще несколько поколений». Что пишут об Овечкине в Америке
На Кубке мира нет России, но много бывших российских биатлонистов. Как у них дела?
В штаб-квартире польской полиции взорвался полученный на Украине подарок
Генштаб ВСУ опроверг временное прекращение огня на Новый год
Как помочь ребенку справить с травлей: спецпроект «Известий»
Что происходит с экономикой России
Материалы сюжета: Захарян из «Динамо» в «Челси»: состоится ли трансфер?
Гафин: «Динамо» не ищет возможность получения средств за Захаряна. Этим должны заниматься в «Челси»
Добровинский — о «Челси» и Захаряне: «А деньги «Динамо» когда заплатят за переход?»
«Челси» согласовал долгосрочный контракт с Захаряном
Захарян является одной из приоритетных целей «Челси». Его могут подписать в январе
Орлов считает, что Захарян — средний игрок РПЛ и не подходит «Челси»
В «Реал Сосьедаде» отреагировали на новость о срыве перехода Захаряна в клуб ла лиги
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Экс-директор академии «Локо»: «Пиняев для «Локомотива» — это очень дорогая сделка»
«Не уверен, что Пиняев спасет «Локо». А в «Спартаке» есть Промес и Мойзес». Где окажется главный талант России?
Агент Ненахова опроверг информацию о том, что «Локомотив» предложил его клиента другим клубам
Пивоваров — о продлении контрактов с Кутицким и Гладышевым: «Они хорошо прогрессировали в этом году»
Источник: «Локомотив» выкупит у «Крыльев» Пиняева и Глушенкова за 400 миллионов рублей
«Динамо» продлило контракты с Гладышевым и Кутицким
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Ненахова опроверг информацию о том, что «Локомотив» предложил его клиента другим клубам

Парфенов заявил, что с удовольствием принял бы участие в ретро-матче «Спартак» — «Реал»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости