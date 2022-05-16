В «Химках» рассказали о ситуации с контрактами Жиркова и Мамаева

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о ситуации с контрактами Юрий Жиркова и Павла Мамаева.

«С игроками, у которых заканчиваются контракты, мы будем обсуждать все детали на следующей неделе. Вопрос о контракте с Жирковым и Мамаевым остается открытым» , — сказал Терюшков «СЭ».

Жирков выступает за «Химки» с 2022 года, соглашение футболиста с клубом истекает по окончании текущего сезона.

Мамаев также играет за «Химки» с января нынешнего года, и его контракт рассчитан до конца сезона.