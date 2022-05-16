В «Химках» рассказали о ситуации с контрактами Жиркова и Мамаева
Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о ситуации с контрактами Юрий Жиркова и Павла Мамаева.
«С игроками, у которых заканчиваются контракты, мы будем обсуждать все детали на следующей неделе. Вопрос о контракте с Жирковым и Мамаевым остается открытым» , — сказал Терюшков «СЭ».
Жирков выступает за «Химки» с 2022 года, соглашение футболиста с клубом истекает по окончании текущего сезона.
Мамаев также играет за «Химки» с января нынешнего года, и его контракт рассчитан до конца сезона.
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|
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|65
|
2
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|8
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|53
|
3
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|29
|16
|5
|8
|49-29
|53
|
4
|Краснодар
|29
|14
|7
|8
|41-29
|49
|
5
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|14
|5
|10
|38-29
|47
|
6
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|9
|8
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|45
|
7
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|13
|2
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|41
|
8
|Кр. Советов
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|12
|5
|12
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|41
|
9
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|10
|8
|11
|47-47
|38
|
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|29
|10
|8
|11
|36-39
|38
|
11
|Н. Новгород
|29
|7
|9
|13
|25-39
|30
|
12
|Урал
|29
|7
|9
|13
|25-34
|30
|
13
|Химки
|29
|6
|11
|12
|32-46
|29
|
14
|Рубин
|29
|8
|5
|16
|33-54
|29
|
15
|Уфа
|29
|5
|12
|12
|27-39
|27
|
16
|Арсенал
|29
|5
|8
|16
|29-57
|23
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|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|- : -
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|- : -
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|- : -
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|- : -
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|- : -
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|
|
Федор Смолов
Динамо
|12
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
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