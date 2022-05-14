Форвард «Локомотива» Изидор покинул стадион на костылях после матча с «Динамо»

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор покинул стадион на костылях после матча 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» (3:3).

Футболист находился в сопровождении работников клуба. У игрока была перевязана левая нога. Форвард отказался комментариев.

По данным «СЭ», первичный осмотр не показал повреждения костей у Изидора, но есть подозрение на растяжение связок. Точный диагноз будет известен после углубленного осмотра.

Изидор перешел в «Локомотив» из «Монако» в январе 2022 года, на его счету 7 голов и 1 результативная передача в 12 матчах за московскую команду.

21-летний француз был заменен на 60-й минуте в матче с «Динамо». Форвард не отличился результативными действиями в игре против бело-голубых.