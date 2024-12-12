Агент Монтеса — о возможном уходе защитника из «Локомотива»: «Полная ложь. Сесар счастлив в клубе»

Серхио Висуэте, агент защитника «Локомотива» Сесара Монтеса, в комментарии «СЭ» опроверг информацию о возможном уходе игрока.

Ранее Fox Sports сообщил, что мексиканец может покинуть клуб в зимнее трансферное окно. По данным источника, мексиканская «Гвадалахара» заинтересована в приобретении 27-летнего игрока.

«Это ложь. Сесар очень счастлив в «Локомотиве», продолжает выступать за клуб. У нас нет ни одного другого предложения, мы ни с кем не общаемся — ни в Мексике, ни в любой другой стране. Информация о его возможном уходе — чистейший фейк. Полная ложь», — сказал Висуете «СЭ».

В текущем сезоне 27-летний Монтес провел 12 игр за «Локомотив» во всех турнирах, где сумел отличиться 2 голами.