В Турции поделились мнением о российском футболе: «Специалисты не решаются туда ехать»

Турецкий журналист Джанер Исбегендир поделился с «СЭ» мнением о футболе в России.

«Российский футбол открыл свои кошельки. У клубов, конечно, много денег, которые можно раздать, но специалисты не решаются туда ехать. Если Кагигао не сможет договориться со «Спартаком», то другой причины ехать быть не может», — сказал Исбегендир «СЭ».

Во вторник, 10 декабря, «СЭ» сообщал, что руководитель отдела международных отношений и скаутинга «Галатасарая» Фрэнсис Кагигао может стать спортивным директором «Спартака». 55-летний испанец является одним из главных кандидатов на этот пост.