Каррера назвал экс спортивного директора «Ромы» Лео серьезной кандидатурой для «Спартака»
Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в комментарии «СЭ» поделился мнением о бывшем спортивном директоре «Ромы» Мауро Лео.
«Конечно, я знаю его. Он очень хороший и серьезный специалист. Его кандидатура была бы очень интересной для «Спартака», — сказал Каррера «СЭ».
Ранее «СЭ» сообщал, что Лео был предложен «Спартаку» на пост спортивного директора команды. Также на этот пост, согласно информации «СЭ», рассматривается руководитель отдела международных отношений и скаутинга «Галатасарая» — испанец Фрэнсис Кагигао.
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|3
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|39
|
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|11
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|3
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|37
|
4
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|
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|
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|
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|
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|3
|8
|7
|11-17
|17
|
12
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|18
|4
|4
|10
|15-34
|16
|
13
|Химки
|18
|3
|7
|8
|22-35
|16
|
14
|Факел
|18
|2
|8
|8
|11-25
|14
|
15
|Ахмат
|18
|2
|7
|9
|16-32
|13
|
16
|Оренбург
|18
|1
|5
|12
|16-33
|8
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|28.02
|00:00
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|28.02
|00:00
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|28.02
|00:00
|
Ростов – Динамо
|- : -
|28.02
|00:00
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|28.02
|00:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|28.02
|00:00
|
Пари НН – Акрон
|- : -
|28.02
|00:00
|
Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|28.02
|00:00
|
Химки – Факел
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|15
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
|
|
Бителло
Динамо
|8
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|9
|1
|1
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|14
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3
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