Агент Мижигурскис оценил перестановки в руководстве «Локомотива»: «Возможно, сильнейшая команда управленцев в России»

Известный агент Валериюс Мижигурскис в разговоре с «СЭ» оценил изменения в руководстве «Локомотива».

«Локомотив» собрал молодую и очень перспективную команду управленцев. Вполне возможно, сильнейшую в России на сегодня. Борис Ротенберг отлично проявил себя по работе в клубной академии, и назначение его гендиректором не случайно. Спортивный блок во главе с Дмитрием Ульяновым и Сергеем Литвиновым уже не первый год проводит хорошую работу, результатом которой является постоянное усиление состава команды. Есть информация, что спортивное направление может быть еще и усилено настоящей легендой клуба Гильерме, который способен принести «Локомотиву» много пользы», — сказал Мижигурскис «СЭ».

Мижигурскис также отметил, что главный тренер команды Михаил Галактионов раскрывает талантливых игроков для РПЛ.

«Ну а Михаил Галактионов раскрыл для российского футбола не один талант. Именно при нем заиграли Батраков и Воробьев, обрели второе дыхание Пруцев и Руденко. «Локомотив» на сегодняшний день лучше всех клубов РПЛ соответствует и современным экономическим реалиям, и грядущим футбольным изменениям», — добавил Мижигурскис.

12 ноября «Локомотив» через «СЭ» объявил о решении назначить Бориса Ротенберга на пост генерального директора клуба. Он сменил 53-летнего Владимира Леонченко, который работал гендиректором «Локомотива» с декабря 2020 года.

С 2022 года Ротенберг работал в менеджменте «Локомотива» в качестве руководителя департамента молодежного футбола.