Агент Мирзова рассказал, когда игрок вернется в расположение «Химок»

Агент Александр Клюев, представляющий интересы нападающего «Химок» Резиуана Мирзова, в комментарии для «СЭ» объяснил, почему игрок покинул сбор команды.

«Резиуан действительно покинул сбор «Химок». Он восстанавливается от старого микроповреждения. На этом сборе его уже не будет. Он присоединится к «Химкам» после нового года на следующие сборы», — сказал Клюев «СЭ».

Контракт 29-летнего хавбека с подмосковной командой рассчитан до лета 2023 года.

В нынешнем сезоне он провел в РПЛ 15 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 1 голевую передачу.