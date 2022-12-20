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Сегодня, 18:17

Агент Мирзова рассказал, когда игрок вернется в расположение «Химок»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Резиуан Мирзов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Агент Александр Клюев, представляющий интересы нападающего «Химок» Резиуана Мирзова, в комментарии для «СЭ» объяснил, почему игрок покинул сбор команды.

«Резиуан действительно покинул сбор «Химок». Он восстанавливается от старого микроповреждения. На этом сборе его уже не будет. Он присоединится к «Химкам» после нового года на следующие сборы», — сказал Клюев «СЭ».

Контракт 29-летнего хавбека с подмосковной командой рассчитан до лета 2023 года.

В нынешнем сезоне он провел в РПЛ 15 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 1 голевую передачу.

Резиуан Мирзов
ФК Химки
0
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