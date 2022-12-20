«Зенит» проведет товарищеский матч с «Сепаханом» 17 февраля

«Зенит» договорился с «Сепаханом» о переносе товарищеского матча, сообщает пресс-служба Telegram-канала клуба.

Игра между российским и иранским клубами пройдет 17 февраля 2023 года на стадионе «Накш-э Джахан» в Исфахане. Точное время начала матча будет известно позже.

Изначально проведение матча было запланировано на 3 февраля 2023 года.

«Сепахан» является пятикратным чемпионом Ирана и четырехкратным обладателем национального Кубка.