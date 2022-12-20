«Зенит» проведет товарищеский матч с «Сепаханом» 17 февраля
«Зенит» договорился с «Сепаханом» о переносе товарищеского матча, сообщает пресс-служба Telegram-канала клуба.
Игра между российским и иранским клубами пройдет 17 февраля 2023 года на стадионе «Накш-э Джахан» в Исфахане. Точное время начала матча будет известно позже.
Изначально проведение матча было запланировано на 3 февраля 2023 года.
«Сепахан» является пятикратным чемпионом Ирана и четырехкратным обладателем национального Кубка.
Источник: https://t.me/fczenit/9374
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|3
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|36
|
3
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|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
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|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
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|5
|4
|30-18
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|
6
|Ахмат
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|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
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|1
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|25
|
8
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|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
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|17
|7
|4
|6
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|25
|
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|5
|7
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|
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|4
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|
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|1
|10
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|21-33
|13
|
14
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|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
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|3
|3
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|17
|1
|3
|13
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|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
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|Г
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|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
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Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
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Факел
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|3
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