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«Зенит» проведет товарищеский матч с «Сепаханом» 17 февраля

Алина Савинова
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«Зенит» договорился с «Сепаханом» о переносе товарищеского матча, сообщает пресс-служба Telegram-канала клуба.

Игра между российским и иранским клубами пройдет 17 февраля 2023 года на стадионе «Накш-э Джахан» в Исфахане. Точное время начала матча будет известно позже.

Изначально проведение матча было запланировано на 3 февраля 2023 года.

«Сепахан» является пятикратным чемпионом Ирана и четырехкратным обладателем национального Кубка.

Источник: https://t.me/fczenit/9374
Футбол
ФК Зенит
ФК Сепахан
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 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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