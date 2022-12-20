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Сегодня, 18:20

Кавазашвили — об интересе «Спартака» к Рожерио: «Хочу видеть в составе воспитанников клуба»

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал «СЭ» новость об интересе московского клуба к защитнику Рожерио из «Сассуоло».

«Сейчас «Спартак» справляется с имеющим у них составом. У них на место фланговых защитников выходят воспитанники клуба, они справляются. Но у главного тренера есть свои взгляды. Кого хочу видеть в стартовом составе: Рожерио или воспитанника клуба? Я хочу видеть в составе воспитанников «Спартака». Думаю, что нам не скоро придется играть в еврокубках, поэтому у нас есть время для того, чтобы воспитать своих игрок для сборной России», — сказал Кавазашвили «СЭ».

Анзор Кавазашвили
Футбол
ФК Спартак (Москва)
0
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 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
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 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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 Химки 17 3 3 11 16-36 12
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 - : -
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