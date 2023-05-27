Агент Мирзова предположил, что хавбек больше не сыграет за «Химки» в этом сезоне

Агент полузащитника «Химок» Резиуана Мирзова Александр Клюев объяснил «СЭ», почему футболист не попал в заявку на матч 29-го тура РПЛ против «Урала».

«Мирзов приболел. У него нет травмы, просто подхватил вирус какой-то. Думаю, что в этом сезоне он больше не сыграет за «Химки», — сказал Клюев «СЭ».

В сезоне-2022/23 Мирзов забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи в 27 матчах за «Химки» во всех турнирах.