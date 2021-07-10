Агент Мевли: «Сочи» сделал предложение, но потом клуб отказался от него. Поезд ушел»

Евгений Новиков, агент защитника Михи Мевли, в разговоре с «СЭ» ответил на слова главного тренера «Сочи» Владимира Федотова о ситуации с контрактом игрока.

«Мевля точно не останется в «Сочи», — сказал Новиков «СЭ». — Мы бы согласились на их предложение, но они поменяли свое решение. Поезд ушел, теперь мы рассматриваем только предложения из Европы. У Михи есть много хороших предложений, думаю, что к понедельнику все решится. Мевля основной защитник сборной Словении, конечно, на него будет спрос. У нас есть предложения из Турции, еще из нескольких топ-чемпионатов. Михой интересуются два клуба, выступающие в еврокубках. Мы выбираем самый оптимальный вариант».

В субботу, 10 июля, главный тренер «Сочи» Владимир Федотов заявил: если бы у Мевли было желание, он бы остался в клубе.