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«Краснодар» сыграл вничью с «Нюрнбергом», Сафонов получил травму

16:50
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«Краснодар» в товарищеском матче сыграл вничью с «Нюрнбергом» со счетом 0:0.

Вратарь «быков» и сборной России Матвей Сафонов, выступавший на Евро-2020, получил повреждение на 20-й минуте после столкновения в своей штрафной сразу с несколькими игроками. Он был заменен на Станислава Агкацева. Характер травмы пока неизвестен.

Напомним, сборы «Краснодара» в окрестностях австрийского города Кицбюэль продлятся до 19 июля. Впереди у команды товарищеские матчи с чешским «Динамо» из Ческе-Будеевице (14 июля) и немецкой «Арминией» (18 июля).

Товарищеский матч

Клубы

«Нюрнберг» (Германия) — «Краснодар» (Россия) — 0:0

«Нюрнберг»: Матения (Клаус, 46), Фишер, Хандверкер (Кноте, 66), Шиндлер (Шуранов, 46), Хюбнер (Латтейер, 66), Меллер Дели (Доведан, 46), Гайс (Темпельман, 46), Нюрнбергер (Розенлехер, 66), Краус, Борковски (Шеффлер, 46), Хак (Серенсен, 46).

«Краснодар»: Сафонов (Агкацев, 24), Рамирес (Чернов, 70), Петров (Стоцкий, 70), Спаич (Сорокин, 30), Сперцян, Черников, Кабелла, Кайо, Вилена, Газинский (Кривцов, 79), Сулейманов (Ильин, 70).

Предупреждения: Рамирес, 47. Темпельман, 64. Кривцов, 81. Латтейер, 86.

10 июля.

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