Агент Мартинса рассказал о переговорах со «Спартаком» по новому контракту

Александр Боннефон, агент полузащитника «Спартака» Кристофера Мартинса, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о переговорах с клубом по новому контракту.

28 мая сообщалось, что «Спартак» хочет обсудить новый контракт с 28-летним игроком.

— Появилась информация, что «Спартак» хочет провести переговоры по продлению контракта с Кристофером. Это действительно так?

— Это находится в стадии обсуждения, — сказал Боннефон «СЭ».

В прошедшем сезоне Мартинс провел за «Спартак» 33 матча, забил 9 голов и отдал 5 голевых передач. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года.