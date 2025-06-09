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Промес: «Я хочу сам за себя отвечать в суде в Нидерландах и потом просто продолжать играть в футбол»

Алина Савинова

Бывший нападающий «Спартака» Квинси Промес прокомментировал ситуацию с уголовным преследованием.

На родине футболиста, в Нидерландах, в отношении Промеса заведены два уголовных дела — о контрабанде наркотиков и о нападении на двоюродного брата. В настоящее время нападающий находится в ОАЭ, где играет за местный клуб «Дубай Юнайтед». В понедельник, 9 июня, сообщалось, что Промес может вернуться в Амстердам для дачи показаний в суде.

«Я не буду лгать, что очень скучаю по Нидерландам и хотел бы вернуться. Люди также часто говорили, что я в бегах, но я уже некоторое время пытаюсь связаться с органами правосудия, чтобы решить этот вопрос. Я хочу сам за себя отвечать в суде в Нидерландах и продолжить свою карьеру. Я готов несколько раз летать в Нидерланды и обратно, когда меня будут вызывать. Затем я просто смог бы продолжать играть в футбол. Это то, чего я хочу», — приводит RTL Boulevard слова Промеса.

Игрок также отметил, что готов понести ответственность перед законом.

«Это темное облако, которое висит над твоей головой. Когда все закончится, что бы ни решил закон, я возьму на себя ответственность. Я уважаю правовую систему», — добавил он.

33-летний Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год и с 2021-го по 2024-й. В феврале прошлого года он был задержан в ОАЭ и не смог вылететь из страны с московской командой. Футболист проходил обвиняемым по делу о ДТП, которое в мае было закрыто. Однако в марте нападающего арестовали по запросу нидерландской прокуратуры, запросившей его экстрадицию. Позднее Промес был отпущен на свободу.

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Квинси Промес
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3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
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7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
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 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
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