Промес: «Я хочу сам за себя отвечать в суде в Нидерландах и потом просто продолжать играть в футбол»

Бывший нападающий «Спартака» Квинси Промес прокомментировал ситуацию с уголовным преследованием.

На родине футболиста, в Нидерландах, в отношении Промеса заведены два уголовных дела — о контрабанде наркотиков и о нападении на двоюродного брата. В настоящее время нападающий находится в ОАЭ, где играет за местный клуб «Дубай Юнайтед». В понедельник, 9 июня, сообщалось, что Промес может вернуться в Амстердам для дачи показаний в суде.

«Я не буду лгать, что очень скучаю по Нидерландам и хотел бы вернуться. Люди также часто говорили, что я в бегах, но я уже некоторое время пытаюсь связаться с органами правосудия, чтобы решить этот вопрос. Я хочу сам за себя отвечать в суде в Нидерландах и продолжить свою карьеру. Я готов несколько раз летать в Нидерланды и обратно, когда меня будут вызывать. Затем я просто смог бы продолжать играть в футбол. Это то, чего я хочу», — приводит RTL Boulevard слова Промеса.

Игрок также отметил, что готов понести ответственность перед законом.

«Это темное облако, которое висит над твоей головой. Когда все закончится, что бы ни решил закон, я возьму на себя ответственность. Я уважаю правовую систему», — добавил он.

33-летний Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год и с 2021-го по 2024-й. В феврале прошлого года он был задержан в ОАЭ и не смог вылететь из страны с московской командой. Футболист проходил обвиняемым по делу о ДТП, которое в мае было закрыто. Однако в марте нападающего арестовали по запросу нидерландской прокуратуры, запросившей его экстрадицию. Позднее Промес был отпущен на свободу.