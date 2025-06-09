Николич стал четвертым тренером, покинувшим российский клуб сразу после завоевания трофея

В понедельник, 9 июня, ЦСКА объявил об уходе Марко Николича с поста главного тренера команды.

45-летний серб возглавлял красно-синих с лета 2024 года. В минувшем сезоне армейцы под его руководством выиграли FONBET Кубок России. Таким образом, Николич стал четвертым тренером в истории российского футбола, который покинул команду после завоевания титула.

До этого так делали Паоло Ваноли, который выиграл со «Спартаком» Кубок России в сезоне-2021/22 и покинул красно-белых в июне 2022 года, а также Валерий Газзаев (2003, ЦСКА) и Георгий Ярцев (1996, «Спартак»), ушедшие из клубов РПЛ сразу после победы в чемпионате России.