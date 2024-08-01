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Сегодня, 10:07

Агент Маркиньоса сообщил о большой вероятности перехода футболиста в «Спартак»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Маркиньос.
Фото Global Look Press

Агент вингера «Ференцвароша» Маркиньоса Тиаго Реджиани в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о будущем футболиста.

— Есть большая вероятность, что Маркиньос перейдет в «Спартак».

— Были новости о том, что сначала «Спартак» перехватывал трансфер, потом «Локомотив», а затем снова «Спартак».

— Да, это правда.

Ранее стало известно, что Маркиньос окончательно готов присоединиться к «Спартаку». В скором времени 24-летний бразилец вылетит в Москву, где подпишет трехлетний контракт с красно-белыми.

Сумма трансфера игрока составит 5 миллионов евро, а зарабатывать в московской команде полузащитник будет 1,2 миллиона евро в год.

ФК Спартак (Москва)
ФК Ференцварош
Маркиньос Коста
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