Ларин: «Братьям Миранчукам говорил, чтобы играли в «Локомотиве» до конца карьеры»

Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин прокомментировал переход Алексея Миранчука из итальянской «Аталанты» в американскую «Атланту Юнайтед».

«Мы как-то в самолете очень давно с братьями Миранчуками летели, они спрашивали у меня совета. Я им сказал: «Играйте в «Локомотиве» до конца карьеры». По поводу их будущего сложно что-то сказать. Если Алексей выбрал такой путь, то, наверное, ему этого хочется. Уже почти 29 лет человеку, что-то интересное в жизни кто-то должен попробовать», — сказал Ларин «СЭ».

Соглашение 28-летнего россиянина с командой из МЛС рассчитано до 2027 года с возможностью продления еще на сезон. По версии La Gazzetta dello Sport, сумма трансфера составила 15 миллионов евро.

«Атланта» после 25 матчей в регулярном чемпионате МЛС занимает девятое место в Восточной конференции.

Александр Абустин