Агент Фернандеса: «Марио хочет продолжить выступать за «Зенит»

Агент Жорже Машаду, представляющий интересы защитника «Зенита» Марио Фернандеса, сообщил, что игрок хочет остаться в клубе из Санкт-Петербурга.

«Марио Фернандес хочет продолжить выступать за «Зенит» и помочь команде завоевывать трофеи», — цитирует Metaratings.ru Машаду.

33-летний Фернандес в сезоне-2023/24 сыграл 18 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.