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Сегодня, 03:24

Агент Фернандеса: «Марио хочет продолжить выступать за «Зенит»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Марио Фернандес.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Агент Жорже Машаду, представляющий интересы защитника «Зенита» Марио Фернандеса, сообщил, что игрок хочет остаться в клубе из Санкт-Петербурга.

«Марио Фернандес хочет продолжить выступать за «Зенит» и помочь команде завоевывать трофеи», — цитирует Metaratings.ru Машаду.

33-летний Фернандес в сезоне-2023/24 сыграл 18 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-fernandesa-mario-khochet-ostatsya-v-zenite-379290/
Марио Фернандес
Футбол
ФК Зенит
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