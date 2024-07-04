Рапопорт: «Думаю, Одоевский все равно уйдет из «Зенита»
Бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт считает, что 21-летний голкипер Даниил Одоевский покинет команду. В товарищеском матче против «Сочи» вратарь сыграл один тайм и пропустил два гола.
«Я так понял, что Семак решил: в каждом матче турнира будут играть по два вратаря. Вчера это были Одоевский и Кержаков, в следующей встрече выйдут Адамов и Латышонок. Не назвал бы выступление Одоевского в матче против «Сочи» провалом. Он нормально играл. Просто удары, которые привели к пропущенным мячам, трудно было отразить. Когда игрок «Сочи» забил головой, там вратарь вряд ли мог спасти, хотя Одоевский чуть не отбил мяч. А потом Заика здорово пробил издали — Одоевский не вручил, но нельзя сказать, что он ошибся.
Думаю, Даниил все равно уйдет из «Зенита». Потому что клуб приобрел Адамова, теперь — Латышонка, и Одоевскому нет смысла тут сидеть, играя за «Зенит-2?. Он как был одаренным парнем, так им и остался. Лучше всего ему было бы попробовать себя в такой команде, как «Ростов». Там работает хороший тренер вратарей Кафанов, Одоевскому могли бы доверять. Я слышал, что у него даже есть желание уйти в «Ростов», и такой вариант прорабатывается», — цитирует «РБ Спорт» Рапопорта.
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1
|Зенит
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2
|Краснодар
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3
|Динамо
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4
|Локомотив
|0
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|0-0
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5
|Спартак
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|0-0
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6
|ЦСКА
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|0-0
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7
|Ростов
|0
|0
|0
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|0-0
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8
|Рубин
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|0
|0
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|0-0
|0
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9
|Кр. Советов
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|0
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|0-0
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10
|Ахмат
|0
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|0-0
|0
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11
|Факел
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Оренбург
|0
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|0
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|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
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|0
|0-0
|0
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16
|Акрон
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|0
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|0-0
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
|- : -