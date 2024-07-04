Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 05:32

Рапопорт: «Думаю, Одоевский все равно уйдет из «Зенита»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт считает, что 21-летний голкипер Даниил Одоевский покинет команду. В товарищеском матче против «Сочи» вратарь сыграл один тайм и пропустил два гола.

«Я так понял, что Семак решил: в каждом матче турнира будут играть по два вратаря. Вчера это были Одоевский и Кержаков, в следующей встрече выйдут Адамов и Латышонок. Не назвал бы выступление Одоевского в матче против «Сочи» провалом. Он нормально играл. Просто удары, которые привели к пропущенным мячам, трудно было отразить. Когда игрок «Сочи» забил головой, там вратарь вряд ли мог спасти, хотя Одоевский чуть не отбил мяч. А потом Заика здорово пробил издали — Одоевский не вручил, но нельзя сказать, что он ошибся.

Думаю, Даниил все равно уйдет из «Зенита». Потому что клуб приобрел Адамова, теперь — Латышонка, и Одоевскому нет смысла тут сидеть, играя за «Зенит-2?. Он как был одаренным парнем, так им и остался. Лучше всего ему было бы попробовать себя в такой команде, как «Ростов». Там работает хороший тренер вратарей Кафанов, Одоевскому могли бы доверять. Я слышал, что у него даже есть желание уйти в «Ростов», и такой вариант прорабатывается», — цитирует «РБ Спорт» Рапопорта.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/boris-rapoport-odoevskij-dumayu-ujdet-iz-zenita/
Футбол
ФК Зенит
Даниил Одоевский
0
Читайте также
Мичков может заработать почти 13 миллионов по контракту новичка с «Филадельфией»
Сборная Турции вышла в четвертьфинал Евро-2024
Суд вынес приговор пытавшимся вступить в ВСУ сыновьям священника Ащеулова
Турка осудили за жест националистов, австрийцы кричали фашистские лозунги, а пах Беллингема обсуждал «адвокат» Роналду. Новая порция скандалов с Евро-2024
Американист оценил вероятность замены Байдена на Мишель Обаму на выборах в США
Ребенок утонул в бассейне оздоровительного комплекса в Алтайском крае
Популярное видео
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Фернандеса: «Марио хочет продолжить выступать за «Зенит»

Агент Обухова: «Варианты есть, но пока ничего конкретного»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
16
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
20.07 15:00
Локомотив – Акрон
 - : -
20.07 17:30
Кр. Советов – Зенит
 - : -
20.07 20:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
20.07 20:00
Динамо – Факел
 - : -
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 - : -
21.07 20:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
21.07 20:00
Химки – Динамо Мх
 - : -
22.07 20:00
Пари НН – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости