Терентьев может перейти в «Химки»
По информации Metaratings.ru, «Химки» могут подписать защитника Дениса Терентьева, у которого закончился контракт с «Ростовом».
Подмосковный клуб провел предварительный переговоры с 31-летним игроком, являющимся сейчас свободным агентом.
В сезоне-2023/24 Терентьев сыграл 14 матчей в РПЛ, а также 9 — в Кубке России, где забил один мяч.
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4
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5
|Спартак
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|Химки
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15
|Динамо Мх
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
|- : -
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