Терентьев может перейти в «Химки»

По информации Metaratings.ru, «Химки» могут подписать защитника Дениса Терентьева, у которого закончился контракт с «Ростовом».

Подмосковный клуб провел предварительный переговоры с 31-летним игроком, являющимся сейчас свободным агентом.

В сезоне-2023/24 Терентьев сыграл 14 матчей в РПЛ, а также 9 — в Кубке России, где забил один мяч.