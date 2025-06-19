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Агент Маньяков назвал Карпина главным трансфером «Динамо»: «Один из сильнейших российских тренеров»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Агент Александр Маньяков в интервью «СЭ» высказался о шансах «Динамо» на чемпионство.

— Вы упомянули про трофей «Динамо». Шансы велики?

— Думаю, чемпионство им вполне по силам. Тем более если они осуществят те трансферы, которые планировали. Но главный, наверное, Валерий Карпин. Я считаю его одним из сильнейших российских тренеров сегодня. Нужно еще усилить позицию центрального защитника. Учитывая сильные позиции «Динамо» на латиноамериканском рынке, думаю, они еще кого-нибудь там хорошего возьмут. Так что [золото] вполне реально. Маухуб-Тюкавин — пара очень хороших нападающих. И вообще российский костяк один из лучших в лиге.

— Некоторые эксперты предъявляют претензии Карпину из-за совмещения работы в клубе и в сборной. Есть ли в этом проблема?

— Думаю, пока сборная не участвует в официальных турнирах, нет никаких проблем. Безболезненно можно это делать сегодня. Когда нас допустят, вопрос совмещения станет актуальным.

«Динамо» объявило о назначении Карпина главным тренером команды 13 июня. Соглашение с 56-летним специалистом рассчитано до лета 2028 года.

Матвей Кисляк, Александр Маньяков.«Кисляк не думает ни о «Спартаке», ни о «Зените». Говорит: если уходить из ЦСКА, то в Европу». Интервью агента Маньякова

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Валерий Карпин
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ФК Динамо (Москва)
Александр Маньяков
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
4
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон 1 : 1
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар 3 : 3
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 9 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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