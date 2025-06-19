Агент Маньяков назвал Карпина главным трансфером «Динамо»: «Один из сильнейших российских тренеров»

Агент Александр Маньяков в интервью «СЭ» высказался о шансах «Динамо» на чемпионство.

— Вы упомянули про трофей «Динамо». Шансы велики?

— Думаю, чемпионство им вполне по силам. Тем более если они осуществят те трансферы, которые планировали. Но главный, наверное, Валерий Карпин. Я считаю его одним из сильнейших российских тренеров сегодня. Нужно еще усилить позицию центрального защитника. Учитывая сильные позиции «Динамо» на латиноамериканском рынке, думаю, они еще кого-нибудь там хорошего возьмут. Так что [золото] вполне реально. Маухуб-Тюкавин — пара очень хороших нападающих. И вообще российский костяк один из лучших в лиге.

— Некоторые эксперты предъявляют претензии Карпину из-за совмещения работы в клубе и в сборной. Есть ли в этом проблема?

— Думаю, пока сборная не участвует в официальных турнирах, нет никаких проблем. Безболезненно можно это делать сегодня. Когда нас допустят, вопрос совмещения станет актуальным.

«Динамо» объявило о назначении Карпина главным тренером команды 13 июня. Соглашение с 56-летним специалистом рассчитано до лета 2028 года.