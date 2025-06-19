Стали известны финалисты премии «Герои РПЛ»

Определились финалисты премии «Герои РПЛ» по итогам сезона-2024/25.

«Вратарь»: Станислав Агкацев («Краснодар»), Игорь Акинфеев (ЦСКА) и Александр Максименко («Спартак»).

«Защитник»: Мойзес (ЦСКА), Срджан Бабич («Спартак») и Диего Коста («Краснодар»).

«Полузащитник»: Эдуард Сперцян («Краснодар»), Матвей Кисляк (ЦСКА) и Алексей Батраков («Локомотив»).

«Нападающий»: Джон Кордоба («Краснодар»), Манфред Угальде («Спартак») и Артем Дзюба («Акрон»).

«Игрок сезона»: Джон Кордоба, Эдуард Сперцян, Станислав Агкацев (все — «Краснодар»), Максим Глушенков («Зенит»), Матвей Кисляк, Игорь Акинфеев (оба — ЦСКА), Эсекьель Барко, Маркиньос, Манфред Угальде (все — «Спартак»), Алексей Батраков («Локомотив»).

«Тренер сезона»: Мурад Мусаев («Краснодар»), Марко Николич (ЦСКА) и Заур Тедеев («Акрон»).

В сезоне-2023/24 лучшим игроком был признан Константин Тюкавин («Динамо»), лучшим тренером стал Марцел Личка («Динамо»).