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Сегодня, 14:25

Агент Маго заявил, что игрок готов приехать в Россию

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Рикардо Алонсо заявил, что предложил услуги защитника «Банфилда» Луиса Маго клубу РПЛ.

«Я предложил услуги Маго нескольким российским клубам, среди которых есть топ-команда из Москвы. Посмотрим, все получится у нас. Лука — хороший защитник, он готов приехать в Россию», — приводит слова Алонсо «РБ спорт».

Контракт Маго с аргентинским клубом рассчитан до конца текущего года.

За сборную Венесуэлы защитник выступает с 2018 года. Всего он провел 19 матчей за национальную команду страны, в которых отметился 2 голами.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-mago-luka-gotov-priehat-v-rossiyu-predlozhil-ego-top-klubu-iz-moskvy/
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
4
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
5
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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30 тур
2.12 14:00
Факел – Балтика
 0 : 0
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 0 : 2
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 1 : 0
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 2 : 0
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 2 : 1
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 3 : 1
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 2 : 1
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 - : -
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Крылья Советов

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Джон Кордоба

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П
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Квинси Промес

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Маркус Вендел

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