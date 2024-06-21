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Агент Рыбуса о будущем защитника: «Разговариваем с российскими и зарубежными клубами»

Константин Белов
Корреспондент
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Агент Роман Орещук, представляющий интересы защитника Мацея Рыбуса, в комментарии для «СЭ» высказался о будущем футболиста.

«Мы ведем переговоры, команды интересуются игроком. Разговариваем с российскими и зарубежными клубами, но конкретики пока нет. Желание Рыбуса? У Мацея есть желание играть в футбол», — сказал Орещук «СЭ».

34-летний Рыбус перешел в «Рубин» летом 2023 года. Всего за казанскую команду он отыграл 8 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 150 тысяч евро.

Мацей Рыбус
Футбол
ФК Рубин (Казань)
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6
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