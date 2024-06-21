Агент Рыбуса о будущем защитника: «Разговариваем с российскими и зарубежными клубами»
Агент Роман Орещук, представляющий интересы защитника Мацея Рыбуса, в комментарии для «СЭ» высказался о будущем футболиста.
«Мы ведем переговоры, команды интересуются игроком. Разговариваем с российскими и зарубежными клубами, но конкретики пока нет. Желание Рыбуса? У Мацея есть желание играть в футбол», — сказал Орещук «СЭ».
34-летний Рыбус перешел в «Рубин» летом 2023 года. Всего за казанскую команду он отыграл 8 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 150 тысяч евро.
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15
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Ростов – ЦСКА
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Динамо – Факел
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Локомотив – Акрон
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Ахмат – Краснодар
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Пари НН – Рубин
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|19.07
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Оренбург – Спартак
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|00:00
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Химки – Динамо Мх
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