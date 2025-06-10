Агент Лички заявил, что тренер не ведет переговоры с ЦСКА

Агент тренера Марцела Лички Анатолий Николаев опроверг информацию о том, что специалист ведет переговоры с ЦСКА.

«Переговоры с ЦСКА? Все это неправда, мы не ведем никаких разговоров с этим клубом. Наверное, в шорт-листе ЦСКА Личка есть, но переговоров нет. Марцел сейчас отдыхает, мы ждем хорошего предложения», — цитирует агента Sport24.

Ранее Metaratings.ru сообщил, что экс-тренер «Динамо» близок к заключению контракта с армейским клубом.

9 июня ЦСКА объявил об уходе Николича с поста главного тренера.