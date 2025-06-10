Агент Лички заявил, что тренер не ведет переговоры с ЦСКА
Агент тренера Марцела Лички Анатолий Николаев опроверг информацию о том, что специалист ведет переговоры с ЦСКА.
«Переговоры с ЦСКА? Все это неправда, мы не ведем никаких разговоров с этим клубом. Наверное, в шорт-листе ЦСКА Личка есть, но переговоров нет. Марцел сейчас отдыхает, мы ждем хорошего предложения», — цитирует агента Sport24.
Ранее Metaratings.ru сообщил, что экс-тренер «Динамо» близок к заключению контракта с армейским клубом.
9 июня ЦСКА объявил об уходе Николича с поста главного тренера.
Источник: Sport24
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|4
|0
|18-9
|22
|
3
|Зенит
|10
|7
|0
|3
|22-11
|21
|
4
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|6
|3
|1
|16-10
|21
|
5
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|10
|6
|2
|2
|17-8
|20
|
6
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|4
|0
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|
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|3
|3
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|14-12
|12
|
8
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|10
|2
|6
|2
|11-10
|12
|
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|10
|2
|6
|2
|12-12
|12
|
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|2
|6
|2
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|
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|2
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|11
|
12
|Ахмат
|10
|2
|5
|3
|13-13
|11
|
13
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|10
|2
|4
|4
|13-11
|10
|
14
|Акрон
|10
|1
|5
|4
|11-19
|8
|
15
|Родина
|10
|1
|2
|7
|10-25
|5
|
16
|Факел
|10
|0
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|17.10
|14:00
|Крылья Советов – Факел
|- : -
|17.10
|16:30
|Динамо Мх – Акрон
|- : -
|17.10
|19:30
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|18.10
|14:00
|Зенит – Ахмат
|- : -
|18.10
|16:15
|Динамо – ЦСКА
|- : -
|18.10
|18:30
|Спартак – Рубин
|- : -
|18.10
|20:45
|Балтика – Ростов
|- : -
|19.10
|19:30
|Родина – Оренбург
|- : -
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Александр Соболев
Зенит
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|
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Иван Обляков
ЦСКА
|6
|П
|
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Педро
Зенит
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|
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Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
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|И
|К
|Ж
|
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Илья Рожков
Рубин
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|1
|2
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Матеус Рейс
ЦСКА
|3
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|1
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