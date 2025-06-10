«РБ Спорт»: «Ростов» подпишет контракт с Чистяковым по схеме «2+1»

«Ростов» подпишет соглашение с защитником Дмитрием Чистяковым, сообщает «РБ Спорт».

31-летний россиянин стал свободным агентом после окончания действия контракта с «Зенитом». По информации источника, «Ростов» подпишет с игроком соглашение по схеме «2+1».

В сезоне-2024/25 Чистяков провел 8 матчей и забил 1 гол.