Глушаков проиграл спор и прошелся у «Лукойл Арены» с плакатом «Я ненавижу «Спартак»

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков проиграл спор ведущему Отару Кушанашвили в рамках проекта, устроенного Legalbet.

Экс-хавбек в качестве наказания прошелся с голым торсом у «Лукойл Арены» с плакатом «Я ненавижу «Спартак».

«Карточные долги надо отдавать. Но вы все знаете, что я на самом деле люблю «Спартак», — сказал Глушаков.

Глушаков и Кушанашвили поспорили на исход финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Интером» (5:0).