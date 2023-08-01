Молдавский агент: «Рябчук близок к переходу в «Спартак», но там не могут договориться по цене»

Молдавский агент Леонид Истрати подтвердил информацию о том, что защитник «Олимпиакоса» и сборной Молдовы Олег Рябчук близок к переходу в «Спартак».

«Насколько я знаю, это правда, что Рябчук близок к переходу в «Спартак», но там не могут договориться по цене. Рябчук — это работящий футболист с неплохой скоростью. Самое главное, что у него есть — это выносливость и работоспособность», — приводит слова Истрати Metaratings.ru.

1 августа издание Gazzetta.gr сообщило, что московский клуб предложил руководству греческой команды за 25-летнего игрока 6 миллионов евро, а с учетом бонусов сумма может превысит 7 миллионов.

Рябчук выступает за «Олимпиакос» с 2021 года, контракт до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.