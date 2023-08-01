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Сегодня, 14:28

Молдавский агент: «Рябчук близок к переходу в «Спартак», но там не могут договориться по цене»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Молдавский агент Леонид Истрати подтвердил информацию о том, что защитник «Олимпиакоса» и сборной Молдовы Олег Рябчук близок к переходу в «Спартак».

«Насколько я знаю, это правда, что Рябчук близок к переходу в «Спартак», но там не могут договориться по цене. Рябчук — это работящий футболист с неплохой скоростью. Самое главное, что у него есть — это выносливость и работоспособность», — приводит слова Истрати Metaratings.ru.

1 августа издание Gazzetta.gr сообщило, что московский клуб предложил руководству греческой команды за 25-летнего игрока 6 миллионов евро, а с учетом бонусов сумма может превысит 7 миллионов.

Рябчук выступает за «Олимпиакос» с 2021 года, контракт до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.

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Источник: Metaratings
ФК Олимпиакос (Пирей)
ФК Спартак (Москва)
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 2 2 0 0 5-1 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-3 6
3
 Локомотив 2 1 1 0 6-3 4
4
 Зенит 2 1 1 0 3-1 4
5
 Кр. Советов 2 1 1 0 5-4 4
6
 Ростов 2 1 1 0 3-2 4
7
 Урал 2 1 1 0 2-1 4
8
 ЦСКА 2 1 0 1 4-4 3
9
 Сочи 2 1 0 1 2-2 3
10
 Рубин 2 0 2 0 3-3 2
11
 Оренбург 2 0 1 1 3-4 1
12
 Динамо 2 0 1 1 4-6 1
13
 Пари НН 2 0 1 1 0-2 1
14
 Ахмат 2 0 0 2 3-5 0
15
 Балтика 2 0 0 2 1-4 0
16
 Факел 2 0 0 2 2-6 0
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4.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
5.08 15:00
Кр. Советов – Ростов
 - : -
5.08 17:30
Рубин – Спартак
 - : -
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 - : -
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 - : -
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 3
П
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Локомотив

 2
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Спартак

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И К Ж
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Пари Нижний Новгород

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Марат Быстров

Ахмат

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