Хомуха объяснил, почему пошли слухи об уходе Карпина из «Ростова»

Бывший футболист «Зенита» и ЦСКА Дмитрий Хомуха поделился мнением о возможном уходе Валерия Карпина с поста главного тренера «Ростова» после этого сезона.

«Я предпочитаю не говорить о слухах, которые есть, и не плодить их. Прошла информация о том, что в футбольном клубе «Ростов» может поменяться собственник, и, возможно, из-за этого пошли слухи об уходе Карпина с поста главного тренера, и все это между собой связано», — приводит Vprognoze.ru слова Хомухи.

Информация о возможном уходе Карпина с поста главного тренера «Ростова» появилась в понедельник, 17 февраля.