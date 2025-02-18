Хомуха объяснил, почему пошли слухи об уходе Карпина из «Ростова»
Бывший футболист «Зенита» и ЦСКА Дмитрий Хомуха поделился мнением о возможном уходе Валерия Карпина с поста главного тренера «Ростова» после этого сезона.
«Я предпочитаю не говорить о слухах, которые есть, и не плодить их. Прошла информация о том, что в футбольном клубе «Ростов» может поменяться собственник, и, возможно, из-за этого пошли слухи об уходе Карпина с поста главного тренера, и все это между собой связано», — приводит Vprognoze.ru слова Хомухи.
Информация о возможном уходе Карпина с поста главного тренера «Ростова» появилась в понедельник, 17 февраля.
Источник: vprognoze.ru
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|
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|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
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|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
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|0
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|1
|4
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|
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|9
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|2
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|10-22
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|
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|9.10
|19:30
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|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
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|11.10
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|Рубин – Динамо
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Александр Соболев
Зенит
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|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
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|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
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