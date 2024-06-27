Агент Козлова: «Мы были в завершающей стадии переговоров с «Ростовом»

Василий Голяна, агент полузащитника «Краснодара» Данилы Козлова рассказал, почему не состоялся переход игрока в «Ростов».

«На данном трансфере «Ростов» настаивал также очень активно. Мы были в завершающей стадии переговоров. Оставалось уладить несколько нюансов, но «Краснодар» максимально активно зашел в переговорный процесс и предпринял максимум усилий, чтобы заполучить Данилу. Это было очень профессионально, и мы довольны оказаться в клубе Сергея Николаевича Галицкого», — сказал Голяна «СЭ».

27 июня «Краснодар» объявил о подписании контракта с 19-летним россиянином на пять лет.

В минувшем сезоне Козлов провел 15 матчей за «Балтику» во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,8 миллиона евро.