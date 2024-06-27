Ломбертс: «Зенит» становится «Баварией» в России
Бывший защитник «Зенита» Николас Ломбертс сравнил питерцев с «Баварией».
«Сейчас тяжело смотреть матчи в России, но это прекрасный результат, — цитирует Ломбертса ТАСС. — «Зенит» становится такой «Баварией» в России, я надеюсь, что конкуренты будут, чтобы не было скучно. Но это великолепное достижение, поздравляю. «Зенит» — один из больших клубов России, приятно смотреть, как клуб превращается в «Баварию» или в ПСЖ в России по таким победам».
Сине-бело-голубые в шестой раз подряд стали чемпионами России. В сезоне-2023/24 команда Сергея Семака сделала «золотой дубль» — выиграла чемпионат и Кубок страны.
Источник: ТАСС
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4
|Локомотив
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5
|Спартак
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8
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9
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10
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11
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12
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13
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14
|Химки
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15
|Динамо Мх
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Ростов – ЦСКА
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Кр. Советов – Зенит
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Динамо – Факел
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Локомотив – Акрон
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Ахмат – Краснодар
|- : -
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Пари НН – Рубин
|- : -
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Оренбург – Спартак
|- : -
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Химки – Динамо Мх
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