Александр Кокорин вылечился от травмы и начнет сборы в общей группе

Тимофей Бердышев, агент нападающего «Спартака» Александра Кокорина, рассказал «СЭ» о физическом состоянии футболиста.

«Со здоровьем уже все нормально, — сказал Бердышев. — Саша нормально чувствует себя, на первом сборе уже будет сразу работать в общей группе».

Первый сбор «Спартака» пройдет в ОАЭ с 14-го по 24 января. «СЭ» ранее сообщал: Кокорин, как и полузащитник Остон Урунов, примет в нем участие.

Также агент 29-летнего Кокорина прокомментировал информацию об интересе со стороны клубов итальянской серии А.

(Сергей Федоров)