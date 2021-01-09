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Александр Кокорин вылечился от травмы и начнет сборы в общей группе

16:55
Александр Кокорин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Кокорин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Тимофей Бердышев, агент нападающего «Спартака» Александра Кокорина, рассказал «СЭ» о физическом состоянии футболиста.

«Со здоровьем уже все нормально, — сказал Бердышев. — Саша нормально чувствует себя, на первом сборе уже будет сразу работать в общей группе».

Первый сбор «Спартака» пройдет в ОАЭ с 14-го по 24 января. «СЭ» ранее сообщал: Кокорин, как и полузащитник Остон Урунов, примет в нем участие.

Также агент 29-летнего Кокорина прокомментировал информацию об интересе со стороны клубов итальянской серии А.

(Сергей Федоров)

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