Александр Кокорин вылечился от травмы и начнет сборы в общей группе
16:55
Тимофей Бердышев, агент нападающего «Спартака» Александра Кокорина, рассказал «СЭ» о физическом состоянии футболиста.
«Со здоровьем уже все нормально, — сказал Бердышев. — Саша нормально чувствует себя, на первом сборе уже будет сразу работать в общей группе».
Первый сбор «Спартака» пройдет в ОАЭ с 14-го по 24 января. «СЭ» ранее сообщал: Кокорин, как и полузащитник Остон Урунов, примет в нем участие.
Также агент 29-летнего Кокорина прокомментировал информацию об интересе со стороны клубов итальянской серии А.
(Сергей Федоров)
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