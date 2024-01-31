Агент Клаудиньо опроверг информацию о безответственном отношении игрока к тренировкам

Агент бразильского полузащитника «Зенита» Клаудиньо Луис Фернандо Гарсия в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о непрофессиональном отношении футболиста к тренировкам. Ранее об этом сообщал журналист Иван Карпов.

«Клаудиньо безответственно относится к тренировкам? Это фейк», — сказал Гарсия «СЭ».

Клаудиньо выступает за «Зенит» с августа 2021 года. В сезоне-2023/24 хавбек забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи в 25 матчах во всех турнирах.