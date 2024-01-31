«Чемпионат»: «Краснодар» предложил 15 миллионов евро за вингера «Ривер Плейт» Солари

«Краснодар» интересуется винегром «Ривер Плейт» Пабло Солари, сообщает «Чемпионат».

По данным источника, «быки» предложили аргентинскому клубу 15 миллионов за футболиста. «Краснодар» готовил этот трансфер несколько месяцев через посредников Эсекьеля Бенавидеса и Луиса Помеса. Агентом Солари при этом является Себастьян Гамарник, а отступные за игрока — 25 миллионов евро.

22-летний футболист выступает за «Ривер Плейт» с июля 2022 года. В минувшем сезоне он провел за клуб 46 матчей, забил 12 мячей и отдал 12 результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2026 года, а портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 8 миллионов евро.