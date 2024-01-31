Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:22

«Чемпионат»: «Краснодар» предложил 15 миллионов евро за вингера «Ривер Плейт» Солари

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Краснодар» интересуется винегром «Ривер Плейт» Пабло Солари, сообщает «Чемпионат».

По данным источника, «быки» предложили аргентинскому клубу 15 миллионов за футболиста. «Краснодар» готовил этот трансфер несколько месяцев через посредников Эсекьеля Бенавидеса и Луиса Помеса. Агентом Солари при этом является Себастьян Гамарник, а отступные за игрока — 25 миллионов евро.

22-летний футболист выступает за «Ривер Плейт» с июля 2022 года. В минувшем сезоне он провел за клуб 46 матчей, забил 12 мячей и отдал 12 результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2026 года, а портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 8 миллионов евро.

Источник: Чемпионат
ФК Краснодар
ФК Ривер Плейт
2
1
Читайте также
Американские фигуристы требуют церемонию награждения в Париже-2024
Манчини не досмотрел серию пенальти в матче Кубка Азии
Звезды — участники «голой вечеринки» снова дают концерты
МИД РФ назвал дном санкции ЕС в отношении Мизулиной
Путин назвал соотношение пленных РФ и Украины
Президент Эквадора заявил о передаче США военной техники РФ
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: основные новости и трансферы в перерыве чемпионата
Бушманов — о Файзуллаеве: «Говорить о том, что он стал лидером ЦСКА преждевременно»
Дубли Тикнизяна и Ракова принесли «Локомотиву» победу над «Уралом»
Экс-агент Бальде рассказал о сотрудничестве с представителями полузащитника «Динамо» Фомина
Агент Клаудиньо опроверг информацию о безответственном отношении игрока к тренировкам
Источник: хавбек «Мильонариоса» Ривера может перейти в команду РПЛ
Гол Боселли принес победу «Пари НН» в товарищеском матче с «Родиной»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Клаудиньо опроверг информацию о безответственном отношении игрока к тренировкам

Экс-агент Бальде рассказал о сотрудничестве с представителями полузащитника «Динамо» Фомина
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Вся статистика

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости