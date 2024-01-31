Источник: хавбек «Мильонариоса» Ривера может перейти в команду РПЛ
Ряд клубов РПЛ интересуются полузащитником «Мильонариоса» Даниэлем Риверой, сообщает Metaratings.ru.
По информации источника, сумма трансфера игрока сборной Колумбии может составить около 6 миллионов евро, но хавбек не считает переход в РПЛ приоритетной целью.
22-летний Ривера провел за «Мильонариос» 123 игры во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 23 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3,5 миллиона евро.
Источник: Metaratings.ru
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|3.03
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Зенит
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Джон Кордоба
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|
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