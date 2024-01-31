Источник: хавбек «Мильонариоса» Ривера может перейти в команду РПЛ

Ряд клубов РПЛ интересуются полузащитником «Мильонариоса» Даниэлем Риверой, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, сумма трансфера игрока сборной Колумбии может составить около 6 миллионов евро, но хавбек не считает переход в РПЛ приоритетной целью.

22-летний Ривера провел за «Мильонариос» 123 игры во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 23 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3,5 миллиона евро.