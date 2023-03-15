Агент Бальде объяснил пост футболиста в соцсетях: «Это никак не связано с футболом»

Агент форварда «Спартака» Кейта Бальде Федерико Пасторелло в комментарии для «СЭ» объяснил запись футболиста в социальных сетях. Ранее нападающий выложил пост с изображением цирка и клоуна.

«Это ответ СМИ Италии. Они всегда спекулируют на тему семьи Бальде. Этот пост никак не был связан с футболом», — сказал Пасторелло «СЭ».

Ранее СМИ сообщали, что нападающий «Галатасарая» Мауро Икарди, права на которого принадлежат «ПСЖ», подозревает, что его жена Ванда Нара могла в январе встречаться с футболистом «Спартака» в Дубае после ссоры пары.