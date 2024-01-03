Агент Кайо сообщил, что футболист поедет на сборы с «Краснодаром»

Футбольный агент Нето Хеновес ответил на вопрос о том, как проходит возвращение защитника «Краснодара» Кайо в строй.

«Кайо отлично себя чувствует, восстановление близко к завершению. Он поедет на сборы с «Краснодаром», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

В этом сезоне Кайо провел семь матчей во всех турнирах, отметившись 1 голом.

«Краснодар» с 38 очками после 18 матчей лидирует в турнирной таблице чемпионата России.