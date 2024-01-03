Самедов назвал Тюкавина лучшим футболистом РПЛ в 2023 году

Экс-футболист «Спартака» и сборной России Александр Самедов в комментарии для «СЭ» назвал лучшего футболиста РПЛ в 2023 году.

«Для меня лучший игрок РПЛ в 2023 году — Тюкавин», — сказал Самедов корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

В сезоне-2023/24 Тюкавин провел 23 матча за «Динамо» во всех турнирах, забил 9 мячей и сделал 6 результативных передач. В начале декабря форвард продлил контракт с бело-голубыми до конца июня 2028 года.