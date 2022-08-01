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Агент Кайо рассказал о ходе восстановления защитника «Краснодара» после травмы

Иван Шитик
Корреспондент
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Нето Хеновес, агент защитника «Краснодара» Кайо, рассказал, как проходит восстановление футболиста после травмы.

«Кайо чувствует себя хорошо, он в полном порядке. Его восстановление проходит отлично. Сроки возвращения? Пока мы не знаем. Сейчас никто не хочет спешить», — сказал агент «РБ Спорт».

На данный момент защитник пропустил три стартовых тура РПЛ.

Кайо получил повреждение в товарищеском матче «Краснодара» с «Ростовом» еще в июле. Бразилец травмировался в дебюте встречи и покинул поле на носилках.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-vosstanovlenie-kajo-prohodit-otlichno-no-sroki-vozrashheniya-neizvestny/
Кайо Фернандо да Силва Панталеан (Кайо)
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