Агент Кайо рассказал о ходе восстановления защитника «Краснодара» после травмы

Нето Хеновес, агент защитника «Краснодара» Кайо, рассказал, как проходит восстановление футболиста после травмы.

«Кайо чувствует себя хорошо, он в полном порядке. Его восстановление проходит отлично. Сроки возвращения? Пока мы не знаем. Сейчас никто не хочет спешить», — сказал агент «РБ Спорт».

На данный момент защитник пропустил три стартовых тура РПЛ.

Кайо получил повреждение в товарищеском матче «Краснодара» с «Ростовом» еще в июле. Бразилец травмировался в дебюте встречи и покинул поле на носилках.