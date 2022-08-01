Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:49

Натхо заявил, что Зделар поможет ЦСКА в борьбе за чемпионство РПЛ

Алексей Еремин
Читать «СЭ» в

Бывший полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо, выступающий за сербский «Партизан», прокомментировал переход своего бывшего одноклубника Саши Зделара в московский клуб.

«Зделар отличный парень и партнер по команде. Мы много с ним играли в «Партизане». Могу сказать, что Саша — настоящий профессионал, который постоянно работает над собой. Я уверен, что он обязательно поможет ЦСКА. Его огромная трудоспособность и лидерские качества помогут красно-синим решить проблемы с защитой и увеличить остроту в атаке. Этот замечательный игрок поможет ЦСКА в борьбе за чемпионство», — приводит Sport24 слова Натхо.

28 июля ЦСКА объявил о подписании с 27-летним сербом Зделаром трехлетнего контракта с возможностью продления. В прошедшем сезоне он принял участие в 50 матчах за «Партизан» во всех турнирах и отдал 8 результативных передач.

34-летний Натхо выступал за ЦСКА с 2014 по 2018 год. Полузащитник провел 142 матча в составе московского клуба во всех турнирах, забил 28 голов и отдал 24 результативные передачи.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-08-01-natkho-zdelar-pomozhet-tsska-v-borbe-za-chempionstvo
Бибрас Натхо
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Саша Зделар
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Как окружность талии влияет на здоровье?
Из-за Миранчука в «Торино» уже случилась драка. Что еще ждет россиянина в новом клубе
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Лоза назвал бредом слова Заремы об изменениях в руководстве «Спартака»
Губерниев — о словах Заремы: «Пусть берет бразды правления и железной рукой вписывает себя в историю «Спартака»
Зарема жестко отреагировала на слухи об изменениях в «Спартаке» и назвала альтернативных кандидатов
Караев — о сравнении с Ибрагимовичем: «До такого великого игрока расти и расти»
Селюк о продаже «Локомотивом» Бека-Бека: «Каждый хвастается якобы достижениями, хотя хвастаться нечем»
Президент «Оренбурга» высказался против встречи клубов РПЛ с судейским корпусом. Ранее ее провел «Спартак»
Материалы сюжета: РПЛ, 3-й тур: феерия в Воронеже, «Зенит» — «Локомотив» — 5:0 и другие матчи
Агент Кайо рассказал о ходе восстановления защитника «Краснодара» после травмы
Караев — о сравнении с Ибрагимовичем: «До такого великого игрока расти и расти»
Белоус: «Нужно все время пытаться во всем искать золотую середину, в том числе и в отношении судейских решений»
Селюк о продаже «Локомотивом» Бека-Бека: «Каждый хвастается якобы достижениями, хотя хвастаться нечем»
Президент «Оренбурга» высказался против встречи клубов РПЛ с судейским корпусом. Ранее ее провел «Спартак»
Захар Волков продолжит выступать за «Химки» на правах аренды
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Кайо рассказал о ходе восстановления защитника «Краснодара» после травмы
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
14
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
6.08 15:00
Урал – Спартак
 - : -
6.08 17:30
ЦСКА – Факел
 - : -
6.08 20:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
6.08 20:00
Ахмат – Зенит
 - : -
7.08 15:00
Торпедо – Химки
 - : -
7.08 17:30
Кр. Советов – Динамо
 - : -
7.08 20:00
Ростов – Оренбург
 - : -
7.08 20:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 3
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости