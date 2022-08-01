Натхо заявил, что Зделар поможет ЦСКА в борьбе за чемпионство РПЛ

Бывший полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо, выступающий за сербский «Партизан», прокомментировал переход своего бывшего одноклубника Саши Зделара в московский клуб.

«Зделар отличный парень и партнер по команде. Мы много с ним играли в «Партизане». Могу сказать, что Саша — настоящий профессионал, который постоянно работает над собой. Я уверен, что он обязательно поможет ЦСКА. Его огромная трудоспособность и лидерские качества помогут красно-синим решить проблемы с защитой и увеличить остроту в атаке. Этот замечательный игрок поможет ЦСКА в борьбе за чемпионство», — приводит Sport24 слова Натхо.

28 июля ЦСКА объявил о подписании с 27-летним сербом Зделаром трехлетнего контракта с возможностью продления. В прошедшем сезоне он принял участие в 50 матчах за «Партизан» во всех турнирах и отдал 8 результативных передач.

34-летний Натхо выступал за ЦСКА с 2014 по 2018 год. Полузащитник провел 142 матча в составе московского клуба во всех турнирах, забил 28 голов и отдал 24 результативные передачи.