Агент Кастаньо убежден, что колумбийский футболист поможет «Краснодару» добиться успеха в этом сезоне

Фелипе Аранго, агент полузащитника «Краснодара» Кевина Кастаньо, высказался об адаптации футболиста в кубанском клубе.

«Кевин с каждым днем все лучше и лучше чувствует себя в «Краснодаре», он привыкает к новым требованиям. Все идет хорошо. Он точно поможет «Краснодару» добиться успеха в этом сезоне», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

Кастаньо перешел в «Краснодар» из мексиканского клуба «Крус Асуль» 21 января. В первом матче на сборах против «Родины» (3:0) 23-летний футболист отыграл 45 минут.

«Краснодар» после 18 туров РПЛ лидирует в турнирной таблице с 38 очками.