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5 февраля, 18:13

Агент Кастаньо убежден, что колумбийский футболист поможет «Краснодару» добиться успеха в этом сезоне

Алина Савинова
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Фелипе Аранго, агент полузащитника «Краснодара» Кевина Кастаньо, высказался об адаптации футболиста в кубанском клубе.

«Кевин с каждым днем все лучше и лучше чувствует себя в «Краснодаре», он привыкает к новым требованиям. Все идет хорошо. Он точно поможет «Краснодару» добиться успеха в этом сезоне», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

Кастаньо перешел в «Краснодар» из мексиканского клуба «Крус Асуль» 21 января. В первом матче на сборах против «Родины» (3:0) 23-летний футболист отыграл 45 минут.

«Краснодар» после 18 туров РПЛ лидирует в турнирной таблице с 38 очками.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-kastan-o-kevin-pomozhet-krasnodaru-dobit-sya-uspeha-v-e-tom-sezone/
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Кевин Кастаньо
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
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Пари НН – Факел
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Динамо – Локомотив
 - : -
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