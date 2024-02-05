Экс-тренер «Локомотива» Семин: «Не люблю менять победный состав»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин объяснил, почему не стал выпускать резервный состав на последний матч чемпионского сезона-2017/18.

«Хоть мы и проиграли этот матч, но не выходили на поле те, кто был не в кондициях. Я не люблю менять победный состав. Изменения должны быть небольшие — для улучшения, а не просто замена ради замены. Сегодня делается много замен. Но я вижу отдельные команды и матчи, отдельных тренеров, которые пытаются дать всем возможность поиграть. Много таких замен, которые очень спорные. Как выпускать пять человек, когда остается пять минут? Чтобы выйти в «Локомотиве» на поле, нужно заслужить. Тем более что команда стала чемпионом. Чем заслужить? Своей работой, конкурентоспособностью», — приводит «РБ Спорт» слова Семина.

Семин четыре раза за карьеру возглавлял «Локомотив» (последний — с 2016 по 2020 год). Под его руководством железнодорожники три раза становились чемпионами России и шесть раз — обладателями Кубка страны.