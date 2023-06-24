Агент Карраскаля ответил на вопрос о будущем футболиста в ЦСКА
Мартин Родригес, агент полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля, высказался о возможном уходе колумбийского футболиста из клуба.
По информации испанского издания Marca, полузащитник сообщил руководству ЦСКА, что приостановит контракт с клубом, если его не продадут летом 2023 года.
«Мы на контакте с ЦСКА, но мне сложно что-то комментировать. Мы пока не обладаем достаточной информацией», — цитирует Родригеса Metaratings.ru.
В 2022 году Карраскаль подписал контракт с ЦСКА на четыре года. В составе армейцев 25-летний колумбиец провел 47 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 7 результативных передач. Ранее он выступал за «Ривер Плейт».
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|Зенит
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2
|ЦСКА
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3
|Спартак
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4
|Ростов
|0
|0
|0
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5
|Ахмат
|0
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6
|Краснодар
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|0
|0-0
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7
|Оренбург
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8
|Локомотив
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9
|Динамо
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10
|Сочи
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|0-0
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11
|Урал
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12
|Кр. Советов
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|0-0
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13
|Пари НН
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|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
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|0
|0
|0-0
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15
|Рубин
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|0-0
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16
|Балтика
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Результаты / календарь
1 тур
2 тур
|22.07
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Спартак – Оренбург
|- : -
|22.07
|00:00
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Ростов – Факел
|- : -
|22.07
|00:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|00:00
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|00:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|22.07
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Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
|00:00
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|00:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
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