Агент Карраскаля ответил на вопрос о будущем футболиста в ЦСКА

Мартин Родригес, агент полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля, высказался о возможном уходе колумбийского футболиста из клуба.

По информации испанского издания Marca, полузащитник сообщил руководству ЦСКА, что приостановит контракт с клубом, если его не продадут летом 2023 года.

«Мы на контакте с ЦСКА, но мне сложно что-то комментировать. Мы пока не обладаем достаточной информацией», — цитирует Родригеса Metaratings.ru.

В 2022 году Карраскаль подписал контракт с ЦСКА на четыре года. В составе армейцев 25-летний колумбиец провел 47 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 7 результативных передач. Ранее он выступал за «Ривер Плейт».